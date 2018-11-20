По всему стеклу пошла сетка. Теперь ярославне предстоит дорогостоящий ремонт

Сегодня в Ярославле неизвестный устроил стрельбу в центре города. Так, по крайней мере, считает ярославна Ольга Апекина. Она выложила об этом пост в популярный городской паблик «Подслушано в Ярославле!». Женщина рассказала, что сегодня днём кто-то расстрелял заднее стекло её автомобиля. Случилось это на перекрёстке улицы Лисицина с Мышкинским проспектом.



— Я двигалась в сторону улицы Лисицына, вернее, ждала очереди на поворот. В этот момент кто-то выстрелил в мою машину из пневматики, тем самым нанеся мне моральный и финансовый ущерб. Пришла хана заднему стеклу. Моей ошибкой было то, что я не вызвала гаишников, а просто уехала, так как торопилась на работу, и подумала, что, может, льдом прилетело, — рассказывает ярославна Ольга Апекина.



В автосервисе женщине подтвердили, что это был выстрел. Но кому потребовалось стрелять в автомобиль — Ольга не представляет:



— Личность я не такая известная, чтоб на меня вели охоту. Люди, что вокруг происходит? Почему сейчас так просто взять и испортить чужую вещь? — пишет женщина.



— Скоро будет, как в GTA, — пошутил Сергей Канатьев в группе «Подслушано в Ярославле!».

В Ярославле уже был подобный случай. Тогда неизвестные расстреляли внедорожник. Их поступок попал на камеры.