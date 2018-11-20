Сообщество «Дороги Ярославля» в Facebook популярно среди автомобилистов-пользователей интернета

Стал известен шорт-лист участников «Премии Рунета», где в номинации «Сообщество года в Facebook» засветились ярославские дорожные активисты. Их сообщество в социальной сети вошло в топ-10 лучших по всей России.



— Мы подали заявку: нужно было рассказать о себе, и мы описали свою деятельность, взаимодействие с подрядчиками, властями, СМИ, — рассказал активист «Дорог Ярославля» Темур Абдуллаев. — Сформировали лонг-лист, а сегодня утром сократили, и мы оказались в коротком списке. Дальше ждём 29-го, и так как всё равно будем в Москве, то поедем на церемонию. Конкуренты у нас достойные, и мы рады, что оказались в этом списке.



29 ноября в Москве на ВДНХ состоится награждение победителей. За призовые места поборются и активисты сообщества «Дороги Ярославля», известные не только как онлайн-общественники, но и правозащитники на реальных ярославских дорогах. Нередко они вступают в конфликт с представителями власти, благодаря чему и стали более популярными, чем другие общественные организации.

