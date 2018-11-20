Власти не намерены присваивать аэропорту ничьи имена

Пока ярославцы спорят, чьё имя лучше подойдёт местному аэропорту в Туношне, власти наконец отреагировали на происходящее и сообщили — никаких увековечений имён в название воздушной гавани внести невозможно. По крайней мере сейчас.



Возможно, чиновники регионального правительства так бы и отмалчивались по этому вопросу, но потомок известного в Ярославской области рода Понизовкиных отправил запрос на имя губернатора, где и предложил увековечить в названии аэропорта фамилию своих предков.



— Объекты инфраструктуры аэропорта находятся в собственности ОАО «Аэропорт Туношна», — пришла в ответ на запрос Владимиру Понизовкину бумага за подписью директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максима Фролова. — Проведение мероприятий по переименованию аэропорта влечёт за собой значительные финансовые затраты, которые не предусмотрены планом финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества. Выделение бюджетных средств на указанные цели не запланировано. В настоящее время в рамках проекта по присвоению аэропортам имён известных соотечественников изменение названия аэропорта не представляется возможным.

Корреспонденту 76.ru в департаменте также пояснили, что присвоить аэропорту не получится не только имя Понизовкиных, но и какое-либо другое имя.



— Я, конечно, раздосадован, — сказал, прочитав документ, потомок купцов Понизовкиных. — Я предполагал, что в то время, когда Ярославль активно развивается как крупный туристический центр, большое количество туристов приезжают в Вятское, приезжают посмотреть замок Понизовкиных, а известных деятелей дореволюционной России начали наконец-то вспоминать, развитию аэропорта было бы вполне логично уделить повышенное внимание. Я не знаю, сколько бюджетных средств может потребоваться для приставки «имени Понизовкиных», но что-то мне подсказывает, что сумма не настолько велика. Вопрос должен решать лично губернатор. Надеюсь, что у меня появится возможность встретиться с ним лично и поднять этот вопрос ещё раз. И вообще, это как раз такой случай, когда властей не нужно ругать, а помогать им принимать верные и правильные решения.



Также аэропорту предлагали присвоить имена погибшего в 2011 году хоккеиста Ивана Ткаченко, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и других известных ярославцев.

