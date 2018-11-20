Власти рассказали, какие районы этой зимой будут убирать лучше других

Районные администрации пересчитали всех дворников

Накануне первых сильных снегопадов в мэрии пересчитали всю технику и всех дворников, которые будут чистить город. В этом году генеральный подряд на зимнюю уборку получила муниципальная компания «Спецавтохозяйство», контракт на два года в 956 миллионов рублей.

К уборке города у компании готовы 159 машин и 182 рабочих, ещё 12 снегоуборочных машин покупают прямо сейчас, а 10 — берут в аренду.

Тем временем территориальные администрации районов пересчитали свои силы: сколько дворников в управляющих компаниях, ТСЖ выйдут чистить дворы ярославцев. Публикуем цифры.

Однако сухие цифры мало говорят о реальной готовности города к снегопадам. Это заметил и и. о. мэра Ярославля Владимир Волков.

— Смотр техники прошёл, мягко говоря, на троечку. Кто-то даже не смог подъехать показать. Когда снег выпадет, посмотрим, как мы готовы, — высказался на планёрке Владимир Волков.

Также в этом году не будет действовать запрет Владимира Слепцова посыпать дороги песком: что ещё будут лить на заледенелые улицы.