Художник практически дорисовал календарь

Художник из Рыбинска Андрей Тарусов, который сейчас живёт в Лос-Анджелесе, нарисовал календарь на 2019 год, на котором красуются русские полуголые девушки. Два изображения из нового календаря он уже опубликовал у себя в инстаграме. Художник нарисовал красоток в стиле пин-ап. Края рисунков автор украсил русским орнаментом.



— Новый «Русский» календарь — 2019 на подходе! Первые 20 календарей с большой скидкой! Торопитесь! — пишет художник.



Андрей Тарусов прославился тем, что рисует сексапильных девушек в современной технике пин-ап. На Хеллоуин он нарисовал принцесс в образе монстров популярных фильмов ужасов. Попробуйте догадаться, кто есть кто.

