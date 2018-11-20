Ярославцев научат готовить амбициозные хот-доги

21 и 22 ноября в Ярославле пройдёт большое кулинарное событие — чемпионат шеф-поваров Chef a la Russe. В Ярославль съедутся повара из разных регионов, чтобы приготовить мудрёные русские блюда, а также научить ярославцев поварским премудростям.

— У нас пройдёт региональный этап конкурса Chef a la Russe, где за выход во всероссийский финал поборются десять команд городов Золотого кольца, — рассказали организаторы турнира. — Также в течение дня гостей ждёт выставка фермерских хозяйств, мастер-классы для профессионалов и студентов.

Публикуем подробное расписание события.

21 ноября

КСК «Вознесенский».



09:00–18:00 — межрегиональный этап Всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe. Золотое кольцо». 10 команд: Переславль-Залесский, Владимир, Кострома, Иваново (2 команды), Углич (2 команды), Ярославль (2 команды), Сергиев-Посад.

12:00–12:30 — церемония открытия чемпионата с участием мэров городов Золотого кольца.



17:40–18:00 — церемония награждения победителей межрегионального этапа Всероссийского кулинарного чемпионата «Chef a la Russe. Золотое кольцо».

22 ноября



КСК «Вознесенский».



Площадка «Еда, готовься!»

11:00–17:00 — мастер-классы для профессионалов и студентов на темы «Использование местных продуктов в меню ресторана», «Street food: местные продукты и региональное меню» от шеф-поваров Золотого кольца.



11:00 — Максим Титов, соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края. «Использование местных продуктов в меню ресторана»:



«Корнеплоды и сыр»: подкопчённая свекла в глазури из свекольного сока, вяленая морковь, мусс из козьего сыра;



«Топленое молоко и облепиха»: мусс из топленого молока, желе из облепихи, медовые «соты».

12:30 — Елена Чистякова, шеф-повар ресторана в Иваново: «Амбициозный хот-дог». Хот-дог из заварного теста с гороховой кашей и томлёной лосятиной, томленая в печи капуста с местной моцарелой и курочкой.

13:45 — Александр Демченко, шеф-повар (Сергиев-Посад): «Street-блин». Блины с начинками, приготовленными по технологии «су-вид»: утка, свиная шея и лосось.



15:00 — Николай Масляков, шеф-повар (Ярославль): «Рыбинские рыбы». Филе рыбинского судака, приготовленное с хреном и водкой, с кремом из картофеля, солеными рыжиками и пряной морковью



16:15 — Алексей Яшаев, шеф-повар (Углич): локальные продукты. Молекулярная кухня.



Площадка «Пища для ума»

11:00–12:00 — экспертная панель «Винная карта ресторана: головная боль или источник прибыли?»



12:00–13:00 — семинар «HoReCa: работа с локальными продуктами и их производителями, региональное меню»

13:00–13:30 — организационное собрание Ассоциации кулинаров Ярославля с участием представителей Ассоциации кулинаров Рязанского края и Национальной ассоциации кулинаров России.

14:40–15:40 — круглый стол «Конгресс Всемирной ассоциации шеф поваров WORLDCHEFS (WACS) 2020, Санкт-Петербург».



Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев расскажет о «WORLDCHEFS Congress & Expo — 2020» — глобальном конгрессе самых влиятельных кулинарных организаций мира, который пройдёт в России.

15:40 — семинар для поваров и рестораторов «Подготовка к участию в российских и международных кулинарных соревнованиях по системе WACS / WORLDCHEFS».