Праздничные огни зажгутся в начале декабря

В Ярославле готовятся к Новому году — улицы начали украшать разноцветными гирляндами, а скоро появятся и большие светящиеся шары, карета с лошадьми, снеговики-музыканты, ель с медведями и камин с подарками. Правда, в этом году в мэрии решили больше украсить все районы Ярославля, поэтому некоторые праздничные фигуры переедут из центра города.





— Световой фонтан переедет в Заволжский район и будет установлен на перекрестке проспекта Авиаторов и улицы Мостецкой, а декоративная конструкция «Карета с лошадьми» переедет из центра на перекресток Московского проспекта и Суздальского шоссе, — рассказали в мэрии Ярославля.



Всего в городе появятся 34 инсталляции, праздничная иллюминация подсветит полсотни зданий. Новогодними огнями в полной красе Ярославль должен засиять 10 декабря.



Ярославцев ждёт сюрприз. В самом центре города установят новую новогоднюю инсталляцию с символом города.

