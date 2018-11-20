Куски пластика разлетелись по перекрёстку: две иномарки жёстко сцепились на Промышленной улице

Две иномарки жёстко сцепились на перекрёстке

Сегодня утром на перекрёстке улицы Промышленной с Промышленным шоссе разбились две серые иномарки. Авария случилась после Добрынинского путепровода по направлению к Дзержинскому району около 8:30.

— Волшебный перекресток какой-то, часто собирает аварии, — рассуждают водители в соцсетях.

На этот раз иномарки столкнулись почти в лобовую, да так, что пластик осколками разлетелся по перекрёстку, а сами машины разбросало в разные стороны. Сильнее досталось «Форду», у которого оторвало передний бампер и смяло капот.

Несмотря на мощный удар, в аварии, похоже, обошлось без человеческих жертв.