Куски пластика разлетелись по перекрёстку: две иномарки жёстко сцепились на Промышленной улице
20 ноября 2018 12:06
1 838 1
Сегодня утром на перекрёстке улицы Промышленной с Промышленным шоссе разбились две серые иномарки. Авария случилась после Добрынинского путепровода по направлению к Дзержинскому району около 8:30.
— Волшебный перекресток какой-то, часто собирает аварии, — рассуждают водители в соцсетях.
На этот раз иномарки столкнулись почти в лобовую, да так, что пластик осколками разлетелся по перекрёстку, а сами машины разбросало в разные стороны. Сильнее досталось «Форду», у которого оторвало передний бампер и смяло капот.
Несмотря на мощный удар, в аварии, похоже, обошлось без человеческих жертв.
Фото: Макс Максон, Первый ярославский автопортал / vk.com
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru