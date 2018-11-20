В России обсуждают идею обложить колбасу «налогом за вредность»

Экспертному совету при Правительстве России на глаза попалось исследование британских учёных из Оксфордского университета двухлетней давности, где сказано о вредности колбасы, сосисок и бекона. По мнению учёных, эти продукты способствуют развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснили это в Британии, но оградить от такого вреда решили жителей России — в верхах стали обсуждать предложение ввести акцизы на газировку, солёные закуски, и... колбасные изделия.



— Эти продукты вредны, поэтому мы просто всем желаем не злоупотреблять ими в больших количествах, — поддержала инициативу в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Вероника Скворцова.



Исследователи уже высчитали, насколько должны увеличиться акцизы, чтобы россияне перестали умирать от употребления колбасы — около 160 рублей на килограмм продукта. Это увеличит стоимость колбасы, сосисок и бекона на 26–30%. Деньги в экспертном совете предложили лучше тратить на свежие овощи, фрукты, орехи и рыбу



Производители колбасы возмутились — чего это вдруг их продукт попал в немилость?

— Мы считаем предложение о введении акциза на продукты мясопереработки странной и нелогичной инициативой, — прокомментировали происходящее корреспонденту РИА «Новости» официальные представители одного из крупнейших российских производителей мяса и мясной продукции — компании «Черкизово». — В настоящее время нет никаких достоверных научных данных, подтверждающих вред этих продуктов для здоровья.



Учёные завяили о вредности колбасы и сосисок

Но не все производители спешат воспринимать инициативу в штыки. На предприятиях Ярославской области пока следят за происходящим и ждут, во что всё это выльется.



— У нас руководство не комментирует эту тему, — пояснили в отделе рекламы и маркетинга завода «Атрус» из Ярославской области. — Мы не собираем доводы, а просто ждём, когда выйдет этот закон.



Зато производители из соседней Костромской области с удовольствием комментируют скандальную инициативу. И даже говорят, что если идея воплотится в жизнь, то это будет только ударом для здоровья нации.



— Инфляция, НДС, рост цен на сырье... Если добавить сюда ещё и акциз — это будет перебор, — уверен руководитель отдела маркетинга компании «Мясной гурман» Владислав Цветков. — Если производители будут повышать цену на продукцию, то многие покупатели перейдут на низкосортные аналоги, доступные им. И это как раз и нанесёт вред здоровью россиян. Кроме того, при предлагаемом раскладе не выживут многие региональные производители, а, например, только в Ярославской, Костромской и Ивановской областях их и без этого стало в три раза меньше.



Есть и другое мнение: всё это в целом ухудшит качество колбас и сосисок. Его высказал высказал директор расположенного в Тамбовской области концерна «Дубки» Павел Турсин.



— Конечно, это отразится на конечной стоимости продукта, а если производители не хотят удорожания конечного продукта, то будет идти удешевление сырья, и в любом случае это отрицательно скажется на качестве — что ни в том, ни в другом случае обычных покупателей не обрадует, — сказал он журналистам ТАСС. — Процент мяса нужно будет уменьшать, заменять его курицей, специями либо еще какими-то добавками.



Если идея с акцизами придётся по душе российским законодателям, то цены на колбасу резко поднимутся

В итоге страна «загудела» — миллионы россиян остались недовольны идеей ввести акцизы на колбасные изделия.



— Сначала нас со словами «дадим отпор ненавистному Западу», можно сказать, лишили качественного и недорогого сыра, теперь со словами «а учёные на Западе так считают» нас хотят оставить без нормальной недорогой колбасы, — возмущена домохозяйка из Ярославля Анна Шилова.



Власти посмотрели на эту реакцию и решили не спешить. В Министерстве здравоохранения уже сказали, что инициативу с введением акцизов рекомендуют изучить и проработать, а сказанные накануне слова их руководителя были немного неверно истолкованы.



— Минздрав России поддерживает многие экспертные инициативы, направленные на смещение потребления в сторону более здоровых продуктов питания, — написал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в своём блоге на сайте «Эха Москвы». — Странно, если бы было наоборот. Но чтобы из экспертной превратиться в законодательную, инициатива должна быть очень внимательно и глубоко проработана со специалистами в области общественного здоровья и экономики. Иными словами, эта экспертная инициатива пока отличается от конкретной законодательной примерно так же, как корова отличается от колбасы.



Ранее в России уже были введены акцизы на ряд товаров. Самыми распространёнными из них являются табачные изделия, спиртные напитки, топливо и другие.



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