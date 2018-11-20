Вместо 50-го размера одежды теперь Анна носит 44-й

Сейчас Анна Галактионова — стройная, подтянутая, сильная девушка, работает тренером, на улице и в спортзале притягивает взгляды. Даже девушкам, которых тренирует Аня, сложно поверить, что всего пару лет назад девушка была совершенно другой. При росте 172 сантиметра Аня весила больше 90 килограммов и носила 48–50-й размеры одежды.



Девушка рассказала, как ей удалось так измениться.

— Сейчас я вешу 65–67 килограммов. Одежду ношу размера М, а то и S. Худеть решила два года назад. Одежда потихоньку становилась мала, и в магазинах я уже примеряла 52-й размер. Рассталась с молодым человеком и, чтобы не проводить вечера дома наедине с собой, пошла в тренажёрный зал. Попала к прекрасному тренеру Даше. Помню, как она буквально заставляла меня есть, всё повторяла: «Кушай, кушай!» Я этому долго сопротивлялась, в моей голове не укладывалось, как можно есть и худеть. В конце концов сдалась. Начала не только заниматься в зале, но и правильно питаться. Занималась усердно: два раза в будни и два — в выходные. Так за пять месяцев тренировок ушло 25 килограммов.

Глядя на подтянутую блондинку, сложно представить, что пару лет назад она носила 50-й размер одежды

— Нет предела совершенству. Похудев, я не забросила тренажёрный зал, ведь у меня поменялась вся жизнь. В зале я познакомилась с новыми хорошими людьми. Спорт — это круто, меняется мир, меняешься ты. У меня изменился распорядок дня, пищевые привычки, работа. Сейчас тренируюсь каждый день, кроме выходных. А с недавнего времени веду групповые тренировки два раза в неделю. Я лентяй, не люблю делать кардио, поэтому и согласилась вести функциональные тренировки — там динамика, а это самое то для жиросжигания. Я могу позволить в питании чуть лишнего, мы все неидеальны, но в плане тренировок не даю себе расслабиться. На еду я теперь смотрю иначе. Мама, бабушка до сих пор за меня волнуются, говорят, что и спина, и суставы будут болеть, что у меня анорексия. Бабушка пытается каждый раз накормить. Я стараюсь не обижать их, но вместо борщей и пирогов прошу кофе и яйцо варёное.

Теперь Анна помогает другим девушкам поверить в себя и похудеть

— Я замечаю, что незнакомые люди теперь смотрят на меня иначе. Наверно, когда я была полной, то окружающим казалась какой-то попроще, что ли. А сейчас смотрят и гадают, что за этой картинкой моей внешности. Так и должно быть: мы идём в зал, чтобы быть красивыми, чтобы на нас обращали внимание. Да, на меня обращают внимание. Может, кто-то с осуждением, считая, что некрасиво, когда у женщины бицепсы.



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