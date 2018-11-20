Мусорный полигон выделяет немало опасных веществ

Ярославские разработчики придумали новую установку для обезвреживания опасных газов. Возможно, её смогут применять на мусорном полигоне «Скоково», где газы могут стать причиной пожаров в жаркое время года.

Установку придумала ярославская компания, которая занимается разработкой приборов термического обезвреживания отходов.

— Мы смогли увеличить уровень очистки газов до 99 процентов, — рассказал руководитель компании Александр Климов. — В частности, одна из насадок узла очистки отходящих газов камеры дожига теперь изготавливается из бунзенита методом окислительного конструирования керамики. Нам удалось получить отверстия столь малые и равномерные, что в насадке, которая занимает существенную часть объема устройства, практически отсутствуют и мостики холода, и проскоки частиц сажи. Свет, проходя через нее, разлагается на цвета видимого спектра, то есть на радугу. Поэтому мы дали проекту название «Аврора бореалис», что на латинском означает «северное сияние».



Пока технологию ещё только планируют представить на ярославском инвестиционном форуме «Битва стартапов». Но в департаменте охраны окружающей среды и природопользования не отрицают, что её могут купить для использования на полигоне.