Всех щенков удалось спасти

Возле деревни Криушкино Переславского района местные жители нашли щенков, которых замуровали в норе деревянными кольями, и сообщили об этом волонтёрам. Приехавшие освобождать собак люди были в шоке. Рядом с норой, в которой скулили четверо голодных щенят, они нашли двух жестоко убитых взрослых собак.



— По дороге к месту увидели впитавшееся в землю пятно крови, тянущееся от одной стороны дороги к другой, рядом следы от собачьих когтей, где собака явно упиралась и рвала землю когтями, — написали волонтёры в группе «Бездомные животные в Переславле-Залесском» в соцсети «ВКонтакте». — Щенки действительно были закрыты кольями, но их высвободили нашедшие люди. Недалеко лежал мёртвый кобель. Это был кошмар какой-то! Первое, что бросилось в глаза — дыра в боку. Мы даже не сразу сообразили — пса посадили на кол! Это сотворили настоящие изверги! Они измывались над беднягой как могли.

Щенки прятались в норе

Мать щенков тоже нашли неподалёку. Тело со следами жестоких издевательств было завалено ветками.



— Щенки, видимо, испугавшись визгов, залезли в нору, откуда их достать невозможно, там их и замуровали, — говорят волонтёры. — Собаки нападать на местных жителей не могли, так как там вокруг лес и мало кто ходит рядом пешком, а это означает, что этих бедолаг растерзали просто так, для развлечения.

Зоозащитники уверяют, что написали заявление в местное отделение полиции, но и сами не собираются просто ждать, когда живодёров найдут.



— Мы просим отозваться людей, знающих хоть что-то о случившемся и о сотворивших такое, — написали в группе «Бездомные животные в Переславле-Залесском». — Тому, кто предоставит достоверную информацию, вознаграждение — 30 тысяч рублей.

Взрослых собак жестоко убили

Всех, кому что-то известно о людях, убивших собак, просят позвонить по телефонам: +7 980 655-74-71 (Марина), +7 (980) 746-11-14 (Елена).



Волонтёрам удалось спасти щенков: двух мальчиков и двух девочек. Одному уже удалось найти хозяев.

