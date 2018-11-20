День рождения «Золотого кольца России» отпразднуют второй раз

21 ноября второй раз отпразднуют день рождения Золотого кольца России. В концертно-зрелищном центре «Миллениум» пройдёт первый фестиваль фильмов и видеороликов, а в «Вознесенских казармах» десять команд из городов «Золотого кольца» поборются за выход в финал международного кулинарного конкурса Chef a la Russe.



— Жителей Ярославля и гостей города ждут кулинарные мастер-классы, презентации товаров и услуг, а также фермерская ярмарка и гастрономические сувениры, — рассказали в мэрии Ярославля.



Желающие потанцевать смогут поучаствовать в флешмобе. Кадриль на улицах станцуют одновременно во всех городах Золотого кольца. В Ярославле будут учить танцевать на улице Кирова с 14:00 до 15:00.



Кроме того, в честь праздника рестораны и кафе Ярославля сделают скидку посетителям почти на четверть чека. Где можно будет поесть дешевле.

