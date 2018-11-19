Водитель убежал до приезда сотрудников ГИБДД

На перекрёстке улиц Чехова и Свердлова машина врезалась в фонарный столб. От удара столб упал прямо на машину и перекрыл всю дорогу.



— Водитель «Мицубиши», видимо, не справился с управлением и влетел прямо в столб, — рассказал очевидец Артём Баклушин. — Приехавшие на место сотрудники ГИБДД сказали, что водитель убежал с места аварии.

Из-за перегородившего дорогу столба образовалась пробка. Автомобилисты этот участок объезжают через дворы.

— В ДТП никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Водитель авто сейчас устанавливается.

Машины через дворы объезжают упавший столб

Транспортный коллапс случился вчера в Брагино. Автобус снёс столб, отчего оборвались линии электропередачи, и встали троллейбусы.