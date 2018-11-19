За незаконную рекламу будут штрафовать по-крупному

Тех, кто будет размещать незаконную рекламу на деревьях, будут штрафовать. Причём, на внушительные суммы.



С начала года в Ярославской области демонтировали более 1500 тысяч рекламных конструкций, размещённых на деревьях.



— Помимо того, что подобная реклама незаконна, она еще и наносит серьезный вред деревьям, — пояснил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. — Гвозди, которыми прибивают таблички и баннеры, травмируют растения, а в древесину при их использовании могут быть занесены споры грибка. Ещё при размещении рекламы применяют проволоку — она со временем врастает в ствол и приводит его к разрушению. Деревья вдоль автотрасс и так растут в сложных условиях: постоянное загрязнение воздуха выхлопными газами, уплотнение почвы. Дополнительное травмирование растений ведёт к их гибели.



Николай Савельев добавил, что в прошлом году было демонтировано и утилизировано более двух тысяч незаконно установленных на территории государственного лесного фонда рекламных конструкций.



— Для виновных в повреждении деревьев предусмотрен штраф: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тысяч, — рассказали в правительстве Ярославской области.

