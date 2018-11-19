На месте работают гаишники

В Ярославле «Газель» опрокинулась на проезжую часть. ДТП случилось сегодня днём на Промышленной улице около «Ярторгтехники». На этом участке дороги образовался небольшой затор.

По предварительной информации, водитель «Газели» не пострадал. Тем временем подписчики паблика «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"» уже высказывают свою точку зрения, почему могла опрокинуться машина:



— Причина — неработающий светофор. И резкие водители, вечно куда-то опаздывающие, — пишет Юр Юрыч.



Машинам приходится сбавлять скорость, чтоб не врезаться в «Газельку»

Не так давно в Брагино водитель трактора не справился с управлением и трактор упал, перегородив дорогу водителям. Фотографии и видео с места ДТП.

