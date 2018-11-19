Мужчины заказали через службу такси еду

В Ярославской области в Гаврилов-Яме двое мужчин с битами напали на 61-летнего таксиста. Они сами его вызвали, заказав через диспетчерскую службу доставку еды. Пакеты с продуктами заказчики забрали, только вот оплачивать ничего они не собирались. А для убедительности они достали биты и предупредили таксиста, что лучше ему даже не требовать денег.



— В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», — рассказали в следственном отделе ОМВД по Гаврилов-Ямскому району. — Одному из них 24 года, второму — 42. Расследование продолжается.



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