Спасатели выносили тело из горящего дома: в пожаре погиб пенсионер
19 ноября 2018 11:42
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Появились подробности пожара в Рыбинском районе, где полностью сгорел бревенчатый дом. Пожар случился рано утром в деревне Климовское. Пожарные тушили дом с шести до одиннадцати часов дня. И без жертв не обошлось: в избе погиб 62-летний хозяин дома.
— Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ярославской области.
Фото: МЧС России по Ярославской области
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