От дома остались лишь угли

Появились подробности пожара в Рыбинском районе, где полностью сгорел бревенчатый дом. Пожар случился рано утром в деревне Климовское. Пожарные тушили дом с шести до одиннадцати часов дня. И без жертв не обошлось: в избе погиб 62-летний хозяин дома.



— Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Причины возгорания устанавливаются, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ярославской области.