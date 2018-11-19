Очевидцы предполагают, что светофор наклонился после ДТП

На перекрестке улицы Малой Пролетарской и Московского проспекта ярославских водителей возмутил светофор, который вот-вот может свалиться вниз на проезжающие автомобили. Фотографию сделал ярославец Руслан Шамилов и выложил в группу первого ярославского автопортала «АВТОПОРТАЛ76.РУ».



— Смотрите, чтобы не упал на машину, — предупреждает водитель.



Другие водители предполагают, что светофор наклонился из-за вчерашней аварии на том же перекрёстке:



—В 20:49 у гостиницы «Святой Георгий» столкнулся ВАЗ-2114 с ВАЗ-2109. В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка ВАЗ-2114. Её госпитализировали, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Ярославской области.



Легковушки столкнулись поздно вечером

— То чувство, когда устал, — шутит Александр Смирнов над наклонившимся светофором.



А на той неделе жители Заволжского района обнаружили светофор, который играет с ними в прятки. Где нашли светофор-невидимку и что на это ответили власти.