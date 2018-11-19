Департамент территориальной безопасности возглавил Алексей Харьков

В структуре мэрии Ярославля появился новый человек. Сегодня на общегородском совещании его показали коллективу городской администрации.



— Харьков Алексей Николаевич — новый руководитель департамента территориальной безопасности, — представил его и. о. мэра Ярославля Владимир Волков.



Известно, что Алексей Харьков в 2004 году закончил Московский институт экономики, менеджмента и права по специальности «Юриспруденция». С 1994 по 2002 годы служил в МВД. Занимал должности заместителя директора по безопасности в «ТГК-2» (2011–2017 гг.), и «Ярославльводоканал» (2017–2018 гг.) и в других организациях Ярославля.

