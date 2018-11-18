Реставрация началась еще в сентябре

Спустя два месяца реставрационных работ три креста храма Ильи Пророка позолотили. Вскоре их установят на купола церкви. Их обновляли по особой технологии, чтобы не потерять первозданность символа христианства.



В церкви устроили торжественный молебен: митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеймон освятил кресты. Однако, все кресты не могут установить на церковь. Остальные находятся в мастерской.



— Остальные шесть крестов находятся в мастерской и подготовлены под позолоту. Ждем последнего этапа золочения самих крестов. Их монтаж ориентировочно запланирован на 5-10 декабря, — заявил директор ярославской художественной мастерской «Реставратор» Денис Полищук.



Напомним, что на ремонт крестов потратили около 4 миллионов рублей из тех 600 миллионов, которые в прошлом году Ярославлю подарил мэр Москвы. Власти отчитались, что 547 миллионов потратили на реставрацию культовых сооружений, жилых и административных зданий, а также облагородили ярославские парки и улицы. Оставшиеся 53 миллиона рублей отдали на продолжение работ в зоне ЮНЕСКО.