Продукция Ярославской области известна даже за рубежом

На днях состоялось награждение победителей всероссийской программы-конкурса «100 лучших товаров России». В этом году на конкурс представили 16 видов продукции.



— Ярославский регион уже не первый год участвует во всероссийском конкурсе, который в первую очередь направлен на то, чтобы местные предприятия повышали качество продукции, ее конкурентоспособность как на российском рынке, так и за рубежом, — сказал председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Комов.



Лауреатами в номинации «Продовольственные товары» стала продукция компаний ОАО «Волжанин», ООО «Собрание», ЗАО «Атрус», а в номинации «Промышленные товары для населения» — АО «ТИИР». ОАО «Славнефть-ЯНОС» и ПАО «ЯЗКМ» победили в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

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