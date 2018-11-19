Афиша 76.ru: болтаем с актёрами Волковского, разглядываем самый древний янтарь и слушаем джаз

Чем порадует Ярославль на этой неделе

Выставка «Золото Балтики»



А вы знали, что мировым лидером по добыче янтаря является Калининградская область? Там расположен единственный в мире комбинат, добывающий и перерабатывающий этот необычный камень. У ярославцев появилась возможность увидеть, потрогать и узнать о свойствах этой окаменевшей ископаемой смолы. А также узнать, что из неё делают. До 9 декабря выставка «Золото Балтики» в нашем городе.

— На выставке представлены разнообразные образцы балтийского самоцвета. Они отличаются по весу, форме, цветовой гамме, прозрачности. Кусочки с включениями растительных и животных остатков способны воссоздать картину флоры и фауны «янтарного» леса 40–50 миллионов лет назад, — рассказали в музее-заповеднике.



Где: Ярославский музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25;

когда: ежедневно с 10:00 до 17:45, кроме понедельника;

почём: 30–60 рублей.



Выставка «Их имена остались в памяти навечно»



Это кровавое пятно в истории России не получится стереть! Ярославцев приглашают на выставку «Их имена остались в памяти навечно». Её открыли к Дню памяти жертв политических репрессий. Вы увидите документы из следственных дел, сфабрикованных в Ярославском НКВД, документы, свидетельствующие о расстреле хозяйственных руководителей и ведущих специалистов предприятий, представителей творческой интеллигенции и церковных служителей. Выставка продлится до 15 декабря.



Где: Музей истории города Ярославля, Волжская набережная, 17;

когда: с 10:00 до 17:00, кроме вторника;



почём: 100–50 рублей.



Творческая встреча с актёрами Волковского театра

В эту пятницу актёры Илья Варанкин и Алексей Кузьмин приглашают ярославцев на творческую встречу «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!», где они расскажут о себе, театре и ответят на все ваши вопросы.



Где: центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова, проспект Толбухина, 11;

когда: 23 ноября в 18:00;

почём: бесплатно.



Концерт джазовой музыки

В этот же день в арт-пространстве «Тепло» ярославский скрипач Илья Ершов вместе с талантливыми исполнителями из Москвы в оригинальных аранжировках устроят джазовый концерт. На гитаре будет играть Николай Куликов, один из наиболее прогрессивных и интереснейших соул-джазовых гитаристов столицы. Мастерство игры на контрабасе покажет музыкант Виталий Соломонов. За свою карьеру он успел отыграть множество концертов со многими отечественными и зарубежными музыкантами. Ярославцам также предлагают забронировать место по телефону 663-603.



Где: арт-пространство «Тепло», ул. Советская, 2а;

когда: 23 ноября в 19:00;

почём: 400 рублей.



«Бродский Jazz»

Стихи великого поэта Иосифа Бродского положили на джаз-музыку. Вы такое слышали? Если нет, то в эту пятницу самое время услышать. В этот вечер вы узнаете о юности и творчестве поэта в необычной форме литературно-музыкального перформанса. В главной роли заслуженный артист России Дмитрий Аксёнов.



Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4;

когда: 23 ноября в 19:30;

почём: от 400 рублей.

