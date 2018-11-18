Прием заявок на пост мэра завершится 23 ноября
Прием заявок на пост мэра завершится 23 ноября

Сегодня появился еще один реальный кандидат на пост мэра Ярославля. Им стал Александр Симон. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

— Заявиться может как один человек, так и сто — никаких ограничений в этом плане нет, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Заявки принимаются в здании муниципалитета с 08:30 до 12:30, в том числе и по субботам. Кроме того, в этом году мы снизили требования к кандидатам на должность мэра.

Александр Симон известен как главный редактор газеты «Вечерний Ярославль». Также Симон участвовал в выборах глав Рыбинска и Ярославля и даже баллотировался депутатом в Государственную Думу.

Он стал вторым официальным кандидатом на пост мэра Ярославля. Первым стал 52-летний Александр Бокарев, бывший заместитель главы Рыбинска. Он выдвигается от оппозиционной партии «Справедливая Россия».

Также о своём желании побороться за кресло градоначальника заявляли и. о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.