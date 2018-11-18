Прием заявок на пост мэра завершится 23 ноября

Сегодня появился еще один реальный кандидат на пост мэра Ярославля. Им стал Александр Симон. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.



— Заявиться может как один человек, так и сто — никаких ограничений в этом плане нет, — рассказал председатель муниципалитета Артур Ефремов. — Заявки принимаются в здании муниципалитета с 08:30 до 12:30, в том числе и по субботам. Кроме того, в этом году мы снизили требования к кандидатам на должность мэра.



Александр Симон известен как главный редактор газеты «Вечерний Ярославль». Также Симон участвовал в выборах глав Рыбинска и Ярославля и даже баллотировался депутатом в Государственную Думу.



Он стал вторым официальным кандидатом на пост мэра Ярославля. Первым стал 52-летний Александр Бокарев, бывший заместитель главы Рыбинска. Он выдвигается от оппозиционной партии «Справедливая Россия».

Также о своём желании побороться за кресло градоначальника заявляли и. о. мэра Ярославля Владимир Волков, бывший заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко и экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.