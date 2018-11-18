Ярославские туристы меньше всех летают на самолётах: с чем это связано

Эксперты известного туристического поисковика Aviasales провели масштабное исследование и выяснили, жители каких регионов больше и меньше всех времени проводят в самолёте за один рейс. Оказалось, что ярославские туристы в самом конце списка.

— Анализ существующих маршрутных сетей и предпочтений путешественников из разных уголков России позволил составить данный рейтинг, — говорят авторы исследования. — Пассажиры из Ярославской, Липецкой и Ростовской областей успевают долететь до места назначения быстрее прочих. В среднем полёт занимает полтора часа.

Карта регионов по шкале полётов. Наша область обозначена самым светлым цветом
Карта регионов по шкале полётов. Наша область обозначена самым светлым цветом

Лидером исследования стала Магаданская область: жители этого региона в среднем летают более пяти часов. В тройку лидеров вошли также Благовещенск и Владивосток. Там жители тоже летают в среднем свыше пяти часов. А вот соседняя Костромская область попала в «золотую середину». Костромичи проводят в воздухе около четырёх часов.

Дело в том, что ярославцы любят свой город, поэтому и уезжают из него неохотно. Так говорят эксперты последнего исследования