Ярославские туристы меньше всех летают на самолётах: с чем это связано

Эксперты известного туристического поисковика Aviasales провели масштабное исследование и выяснили, жители каких регионов больше и меньше всех времени проводят в самолёте за один рейс. Оказалось, что ярославские туристы в самом конце списка.



— Анализ существующих маршрутных сетей и предпочтений путешественников из разных уголков России позволил составить данный рейтинг, — говорят авторы исследования. — Пассажиры из Ярославской, Липецкой и Ростовской областей успевают долететь до места назначения быстрее прочих. В среднем полёт занимает полтора часа.



Карта регионов по шкале полётов. Наша область обозначена самым светлым цветом

Лидером исследования стала Магаданская область: жители этого региона в среднем летают более пяти часов. В тройку лидеров вошли также Благовещенск и Владивосток. Там жители тоже летают в среднем свыше пяти часов. А вот соседняя Костромская область попала в «золотую середину». Костромичи проводят в воздухе около четырёх часов.



Дело в том, что ярославцы любят свой город, поэтому и уезжают из него неохотно. Так говорят эксперты последнего исследования.

