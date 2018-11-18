Перепуганные сотрудники квест-комнаты по очереди стали увольняться

В Ярославле в одной из квест-комнат во Фрунзенском районе обитает призрак. Так, по крайней мере, считают сотрудники заведения. Более года назад они сильно перепугались, когда на видео с камеры, которая установлена в квест-комнате, они заметили большое белое пятно, которое похоже на призрака. Оно появлялось снова и снова. По словам администраторов квест-комнаты, после исчезновения непонятного пятна в комнате стали происходить мистические вещи: то неработающее радио заиграет, то зеркала сами бьются, то интерактивные картины включаются сами по себе. Перепуганные актёры и сотрудники по очереди стали увольняться. Предпринимателю Андрею Зайцеву приходилось даже закрывать свою квест-комнату. Но чтобы спасти семейный бизнес, Екатерина Зайцева попросила помощи у экстрасенсов.



— Я в экстрасенсов не верю, но, если честно, мне безумно интересно узнать ответ. Вы бы видели лица девочек, которые сидели за камерами и видели, как всё это происходило, — говорит Екатерина Зайцева.



Участники «Битвы экстрасенсов» согласились, что в этом месте обитает призрак. Несколько экстрасенсов заявили, что бело пятно — это душа самоубийцы. Но почему он решил пугать сотрудников и участников квест-комнаты — объяснили мистическим интерьером. На стенах комнаты нарисованы символы, развешаны зеркала и жуткие предметы. Возможно, это и привлекло внимание призрака. Но волноваться не о чем: ничего угрожающего жизни и здоровью людей здесь нет.

Когда-то ярославна стала участницей «Битвы экстрасенсов» и рассказала о закулисье шоу.