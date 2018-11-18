Хотел сэкономить на ремонте

В Брагино мужчина хотел избежать ответственности, поэтому заявил в полицию, что его автомобиль украли. На самом деле пьяный 58-летний ярославец влетел в столб на своём ВАЗе. Видимо, чтобы не платить за ремонт машины, мужчина придумал гениальную историю угона, якобы у его дома на улице Громова неизвестный украл автомобиль. Но полицейские быстро раскусили ярославца.



— Следственным отделом ОМВД России по Дзержинскому городскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Теперь мужчина ответит перед судом. Возможно, ярославцу придётся заплатить штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере годовой зарплаты. Не исключено, что мужчину могут посадить на срок до двух лет.