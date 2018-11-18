Интересно, сколько времени и денег уйдёт у Дмитрия Ерохина на установление рекорда

Известный российский ультрамарафонец и путешественник Дмитрий Ерохин в очередной раз намерен установить рекорд. Это его четвёртый по счёту мировой рекорд на Золотом кольце России. В этот раз рекордсмен намерен объехать девять городов Золотого кольца на автобусах и электричках. Стартануть решил сегодня вечером в 19:00 из Ярославля.



— Старт состоится от нулевого километра Золотого кольца в Ярославле по улице Революционной у дома № 32. Далее Ерохин поспешит до площади Ярославль-Главный, откуда в 20:00 отправится на последнем рейсе до Углича. И далее маршрут пройдёт через Углич, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострому, и финиш в Ярославле у нулевого километра. Финиш ожидается во вторник, 20 ноября, в первой половине дня, — рассказали в штаб-квартире Золотого кольца в Ярославле.



Не случайно ультрамарафонец решил именно сейчас установить новый свой рекорд. Ранее он говорил, что делает это в честь 51-й годовщины основания Золотого кольца России, которая состоится 21 ноября.



Не так давно Ерохин установил еще один рекорд. Он вместе с автогонщицей и моделью журнала Playboy Инессой Тушкановой на скоростном автомобиле меньше чем за двенадцать часов проехал около 840 километров по городам Золотого кольца. Также Дмитрий Ерохин быстрее всех прошёл пешком по Золотому кольцу.

За прошедший год Ерохин установил уже три рекорда на Золотом кольце.

