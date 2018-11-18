Все случилось во время урока

В Ярославской области одиннадцатиклассник, захотевший стать звездой Ютуба, решил прославиться ярким видео. И не придумал ничего умнее, чем взять кого-нибудь в заложники.

Кого брать, долго думать не пришлось - нашлись два девятиклассника, которым идея понравилась. В итоге старший ворвался к ним в класс прямо во время урока. Натурально в маске, как показывают в кино, которого он, видимо и насмотрелся.

Как стало известно порталу 76.ru, подросток размахивал чем-то вроде игрушечного пистолета. Схватил девятиклассника из-за парты и вывел из класса.

Но учительница даже за темной маской узнала юного «террориста» (дело было в небольшой районной школе). Вышла вслед за ним и заложником. План «Перехват» был осуществлён в туалете, куда успели добежать мальчишки. Оттуда учительница за шкирку вытащила обоих и отвела к директору. В школу вызвали участкового.

- Учительница попросила подростков не задерживать, заявление писать не стала, - рассказал источник 76.ru. Балбесы, но свои ж, родные.

Тем не менее, протокол за мелкое хулиганство составили. Все трое уже состояли на учёте, ребята из не самых благополучных семей.

А вот стать звездами Ютуба не получилось - юный оператор весь этот маскарад на видео так и не снял.