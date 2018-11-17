Смертельное ДТП на проспекте Фрунзе шокировало ярославцев

Страшные ДТП и резонансные судебные дела - увы, минувшая неделя оказалась богата на драматичные события... В нашей сегодняшней подборке - истории, которые обсуждал весь город.

1. Смертельное ДТП на трассе Ярославль - Кострома

Многодетный отец погиб на месте

В этом ДТП от легковой машины, попавшей под колёса фуры, почти ничего не осталось. Выжить в такой аварии шансов не было... В ДТП погиб 54-летний мужчина В этот день он вместе с приятелем ехал из Костромы в Ярославль. Ехали на разных машинах. У погибшего остались трое детей и жена - все они живут в Армении Друг погибшего рассказал, как произошла авария, но ищет водителей, у которых могла сохраниться запись с регистратора.

2. «Полицейский сбил моего брата»

Родственники хотят добиться справедливости

В реакцию 76.ru обратились родственники погибшего жителя Ярославля. Они утверждают, что 60-летнего мужчину сбил на машине сотрудник полиции. Всё случилось ещё 3 ноября около девяти часов вечера. На Юго-Западной окружной дороге сразу за торговым центром на Московском проспекте белая «Ауди» подкинула мужчину, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

3. На проспекте Фрунзе задавили ребёнка

Все произошло в темное время суток

Страшное ДТП. 11-летнюю девочку, переходившую проспект Фрунзе, сбила машина. Ребёнок не выжил... Позже, когда появилась видеозапись аварии, узналось - девочка переходила дорогу на красный сигнал светофора. выяснилась и ещё одна подробность - водитель авто мчался без прав.

4. Наказание для садистки

Вчера в Ярославле состоялся суд над школьницей, которая летом прошлого года истязала сверстницу. Девочку садистка подвергла унизительным издевательствам - заставляла есть грязь и танцевать голой. Все это друзья зачинщицы сняли на видео и выложили в интернет, спровоцировав травлю. Вчера в суде зачинщица получила полтора года воспитательной колонии. Отдуваться будет за всю компанию - ее друзья, участвовавшие в расправе, избежали наказания.