Подпевали всей ареной

Вчера в Ярославле в «Арене-2000» прошёл концерт знаменитого рэп-исполнителя Басты. Звезда собрала полный зал. И во время концерта Баста спел песню «Моя игра» — особенную для Ярославля. Её он спел в память о погибшей команде «Локомотив».



— Традиционно этот трек я посвящаю самой лучшей бессмертной команде, — сказал Василий Вакуленко в середине песни.



Авиакатастрофа случилась в Ярославле 7 сентября 2011 года. На взлёте из Туношны упал и разбился самолёт с хоккейной командой «Локомотив» на борту. Выжил только один человек. Сразу после трагедии стало известно — игрок «Локомотива» Иван Ткаченко несколько лет занимался благотворительностью, скрывая свое имя. Он переводил миллионы рублей на лечение больных детей.

