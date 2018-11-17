Эти башни — один из самых долгих недостроев в городе

В недостроенном здании на площади Труда, которое возводится уже многие годы, вчера побывала инспекция департамента строительства. Специалисты назвали сроки сдачи башен-близнецов.

— У нас закрыты фасады обоих корпусов. Приступаем к внутренней отделке. Этот долгострой в 2019 году обязательно будет введён в эксплуатацию. То, что уродовало центральную часть города, постепенно уйдёт в прошлое, — рассказал и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков интервью телеканалу «Первый Ярославский».



В одной части здания будут офисы, во второй, предположительно, могут сделать гостиницу.



Сроки сдачи башен все время сдвигались. Достроить здание хотели еще летом этого года.