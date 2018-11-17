Начинаем готовиться к самому волшебному празднику

В Ярославле стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление. Об том на своей странице в Фейсбуке рассказал заммэра Алексей Торопов.

Город можно будет украсить так, как вам хочется. Но сначала ваша идея должна победить в конкурсе.

— Конкурс будет проводиться по шести номинациям: социальной сферы, сферы услуг, торговли, дворовых территорий многоквартирных домов. Впервые будут присутствовать номинации: лучшая частная инициатива в оформлении и самое оригинальное оформление, — рассказал Торопов.

Заявки будут принимать с 5 до 20 декабря. Мэрия ещё опубликует подробную информацию.

— Приглашаем организации, предприятия, учреждения и всех ярослацев к участию. Вместе мы сможем сделать наш город по-настоящему новогодним! — призывают власти.

Готовят и сюрприз к Новому году — в центре города поставят какую-то пока очень загадочную инсталляцию.