Работа трудная, зато отпуск длинный

Ищете работу? Её в избытке в ярославском областном управлении ГИБДД. Батальон ДПС приглашает на службу мужчин в возрасте до 35 лет. Конечно, есть определённые условия для тех, кто хочет следить за порядком на дорогах области.

Не имеющие ограничений по состоянию здоровья, не имеющие судимости, способные по своим личностным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья исполнять возложенные на сотрудников органов внутренних дел обязанности, — таких мужчин жду в свои ряды сотрудники Госавтоинспекции. Также важно иметь высшее или среднее профессиональное (квалификация «юрист») образование.

— На сотрудников дорожно-патрульной службы распространяются льготы: исчисление выслуги лет для назначения пенсии, один месяц службы за полтора месяца, основной отпуск 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание в медучреждениях МВД России; общая выслуга срока службы, дающего право на получение пенсии — 20 лет; бесплатное страхование жизни и здоровья; возможность бесплатного обучения в вузах системы МВД РФ, — рассказали о преимуществах службы в ГИБДД.

На испытательный срок предлагают зарплату от 22 000 рублей, после утверждения в должности и присвоения первого специального звания — 34 000 рублей.