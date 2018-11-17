Остановку только закончили монтировать

Вчера поздним вечером случилось ДТП на проспекте Фрунзе в Ярославле. Водитель легковушки снес остановку «Проектируемая». К счастью, на остановке в этот момент никого не было — остановку, которую местные так долго ждали, только закончили ставить, она была совсем новой.

— Остановки не было до этого. Только пару часов назад порадовалась, что новую устанавливают. Сварщик работал. Через час буквально такая картина, — написала в группе «Первый Ярославский Автопортал» Надежда Семёнова.

Что было дальше — история туманная. Одни очевидцы говорят, что водитель машины повёл себя странно — вместе с пассажиром просто сбежал в места ДТП. Другие пишут, что он остался. О причинах аварии предварительно сообщают: автомобиль выкинуло на остановку после того, как его подрезал автобус.