Тёплый Гольфстрим отодвигает зиму: когда в Ярославле ударят морозы
17 ноября 2018 08:26
1 800 0
В Ярославле затянулась осень. Без снега неуютно и непонятно — когда же начнется зима? Синоптики обещают — морозы будут, но нескоро. Всему виной — Гольфстрим.
— Сейчас согретый Гольфстримом воздух станет пробиваться в средние широты Европейской России, — говорят специалисты центра «Фобос».
Поэтому в регионе случаются ледяные дожди, а температура болтается около нуля — плюс-минус 1–3 градуса. Но к началу декабря всё встанет на свои места. Ощутимый мороз обещают 26 ноября. Там ударит до минус 8. Устойчивая минусовая температуры начнётся с 28 ноября.
Фото: Александра Савельева
Ранее на эту тему:
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru