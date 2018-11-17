Скорей бы уж выпал снег

В Ярославле затянулась осень. Без снега неуютно и непонятно — когда же начнется зима? Синоптики обещают — морозы будут, но нескоро. Всему виной — Гольфстрим.

— Сейчас согретый Гольфстримом воздух станет пробиваться в средние широты Европейской России, — говорят специалисты центра «Фобос».



Поэтому в регионе случаются ледяные дожди, а температура болтается около нуля — плюс-минус 1–3 градуса. Но к началу декабря всё встанет на свои места. Ощутимый мороз обещают 26 ноября. Там ударит до минус 8. Устойчивая минусовая температуры начнётся с 28 ноября.