Виновницей аварии сделали женщину за рулём иномарки

Сегодня утром на выезде из Ярославля случилась авария легковушки с фурой. Белую «Тойоту Королла» развернуло на трассе после столкновения с грузовиком. В машине находилась мать с двумя маленькими девочками — двух и четырёх лет.

Позже в протоколе сотрудник ГИБДД запишет виноватой женщину за рулём. Однако появилось видео, которое заставит усомниться в этом. Семья владелицы белой «Тойоты» намерена доказать свою правоту.

— Юля ехала по средней полосе. Фура при перестроении ударила в левый бок «Короллы». От удара машину развернуло, и она въехала в отбойник, от которого её выбросило на «Ауди Q7», — рассказал муж женщины Владислав Крайнов. — В объяснении водитель фуры сказал, что ехал в среднем ряду и не понял, как перед ним выскочила «Королла».

В соцсетях водители вступаются за женщину. На её стороне и те, кто ехал следом и записал на видеорегистратор случившееся: люди с нецензурной бранью комментируют действия водителя фуры (поэтому мы приводим видео без звука).

К счастью, дети и сама женщина за рулём белой иномарки отделались только испугом. Теперь семья планирует отстоять свою правду: обратятся в ГИБДД, а затем в прокуратуру.