Власти решили вложить кучу бюджетных денег в село

В Ярославской области власти обмолвились, что 2020 год можно объявить Годом села. Причём не просто объявить, а одновременно с этим сделать упор на сельское хозяйство и развитие сельских территорий.



— Проведение Года села позволит привлечь внимание общества к вопросам повышения уровня и качества жизни на селе, развития социальной инфраструктуры и обустройства отдаленных населенных пунктов, — сказал заместитель председателя регионального правительства области. — Безусловно, это будет способствовать и развитию отрасли АПК, внедрению новых форм поддержки фермеров.



Также чиновники рассказали о развитии в регионе агротуризма. Правда, кто приедет смотреть на наши сёла и колхозы, будет ли специальный маршрут и как это вообще будет выглядеть, пока не поясняют. Мол, всё ещё только в проекте.



— Мы считаем, что важно ускорить принятие законопроекта по агротуризму, — добавил Холодов. — Также необходимо законодательно сформировать требования к агропромышленным кластерам и распространить на них меры государственной поддержки.



Ещё один сюрприз к году села власти приготовили для фермеров. Они предлагают компенсировать половину затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры, объектов по производству кормов, переработке и хранению для этого сектора, а также ввести механизм льготного кредитования по данному направлению. Ну и напоследок чиновники обмолвились о 50%-ном возмещении затрат на мелиорацию неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.



Кстати, накануне депутат Государственной думы России Александр Грибов рассказал, что на развитие сельской инфраструктуры стали выделять больше денег из бюджета. Он также уточнил, на какие ещё сферы сколько будет выделено средств.

