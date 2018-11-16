Всё произошло неподалеку от дома № 37

На проспекте Фрунзе, где вчера вечером насмерть сбили 11-летнюю девочку, появились красные гвоздики. Люди принесли цветы к месту трагедии. Мы собрали в одном материале всю имеющуюся на данный момент информацию.



Как всё случилось:



15 ноября, четверг. 20:54



Синяя «Лада-Самара» сбивает 11-летнюю школьницу на проспекте Фрунзе — на пешеходном переходе у дома № 37. Девочка перебегала дорогу на красный свет.

Выскочивший из машины водитель бегает вокруг школьницы, суетится, но помочь ей не может. Ребёнка отвозят в больницу. Но от полученных травм девочка умирает.



На месте аварии работают спецслужбы. Выяснилось — за рулём «Лады» был 23-летний водитель.



Выяснение обстоятельств ДТП затягивается на всю ночь.



16 ноября



Появляются первые подробности — водитель «Лады» управлял машиной, не имея прав.



В интернете появляется видео — момент аварии попал на камеры видеонаблюдения «ЯрНета». Очевидцы говорят: до аварии машина вела себя на дороге бесшабашно — подрезала другие авто.

Под нашим материалом ярославцы обсуждают — как вообще могло такое произойти и почему ребёнок бежал на красный.



Читатели полагают, что в этом месте светофор настроен так, что переходить дорогу здесь опасно для жизни:



— Я Фрунзе даже на свой законный зеленый перебегаю, оглядываясь по сторонам. Во-первых, времени мало — 24–27 сек. А во-вторых, страшно! Мне, взрослому человеку, страшно. Это настоящая гоночная трасса города. Лучше бы его вообще не ремонтировали!

— Там светофор для пешеходов очень короткий — здоровому взрослому и то не хватает времени перейти, что уж говорить про престарелых и детей, многие начинают переходить заранее. Многие не успевают перейти! Надо всем тем, кто «оптимизировал» работу светофоров, самим выйти и походить по городу, вылезти из своей скорлупы, тогда, может, и поймут, почему у нас стали каждый день ДТП с пешеходами. И, конечно, увеличивать штрафы за превышение скорости для автомобилистов — 40–60 км/ч, и никаких поблажек.



С этими вопросами редакция 76.ru обратилась в мэрию Ярославля. Ждём ответа от властей.

Родным и близким погибшего ребёнка приносим соболезнования.