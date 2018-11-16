Ухудшение погоды синоптики прогнозируют на завтра

Экстренное предупреждение с информацией о резком ухудшении погоды опубликовало Главное управление МЧС России по Ярославской области.



— Днем 17 ноября 2018 года по Ярославской области ожидаются местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах — налипание мокрого снега, местами — порывы ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении ведомства.



Также в МЧС уточнили, что из-за плохих погодных условий прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП, техногенных пожаров, обрывом линий электропередачи и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушениями в системе ЖКХ.



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