Мария Горбань нравится россиянам больше Ольги Бузовой

Актриса театра и кино Мария Горбань из Ярославля попала в список 20 самых сексуальных женщин страны. Её формы россияне оценили на 15-ю строчку рейтинга журнала MAXIM. В ежегодный список горячих красоток попали певицы, актрисы и именитые модели.

— В этом году актриса блеснула в кошмарной комедии «Женщины против мужчин», а также была занята спектаклями и активным отдыхом, радуя поклонников горячими пляжными фотоотчетами, — рассказывают о заслугах модели в журнале «Максим».



Ярославская красотка обошла даже таких именитых девушек, как Ольга Бузова (99-е место), Глюк’оZа, Полина Гагарина, певица Макsим и многих других. Вероятно, победу Маше Горбань помогли обеспечить её подписчики в Instagram, куда она публиковала обнажённые фотографии, призывая за себя голосовать.

Очень хороша наша Маша

Муж Марии, похоже, был не против такой откровенной фотосессии

Первую строчку рейтинга заняла YouTube-блогерша Наталья Краснова, которая ведёт шоу имени себя «В постели с Красновой». На втором месте модель мирового уровня Ирина Шейк. А на третьей строчке ведущая программы «Орёл и решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева.