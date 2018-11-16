Мария Горбань нравится россиянам больше Ольги Бузовой
Мария Горбань нравится россиянам больше Ольги Бузовой

Актриса театра и кино Мария Горбань из Ярославля попала в список 20 самых сексуальных женщин страны. Её формы россияне оценили на 15-ю строчку рейтинга журнала MAXIM. В ежегодный список горячих красоток попали певицы, актрисы и именитые модели. 

— В этом году актриса блеснула в кошмарной комедии «Женщины против мужчин», а также была занята спектаклями и активным отдыхом, радуя поклонников горячими пляжными фотоотчетами, — рассказывают о заслугах модели в журнале «Максим». 

Ярославская красотка обошла даже таких именитых девушек, как Ольга Бузова (99-е место), Глюк’оZа, Полина Гагарина, певица Макsим и многих других. Вероятно, победу Маше Горбань помогли обеспечить её подписчики в Instagram, куда она публиковала обнажённые фотографии, призывая за себя голосовать. 

Очень хороша наша Маша
Очень хороша наша Маша
Муж Марии, похоже, был не против такой откровенной фотосессии
Муж Марии, похоже, был не против такой откровенной фотосессии

Первую строчку рейтинга заняла YouTube-блогерша Наталья Краснова, которая ведёт шоу имени себя «В постели с Красновой». На втором месте модель мирового уровня Ирина Шейк. А на третьей строчке ведущая программы «Орёл и решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева.