Ссора между мужчинами случилась возле банно-прачечного комплекса дома-интерната

Конфликт случился в октябре в Ильинском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Угличском районе. Между двумя постояльцами произошла словесная перепалка. Видимо, мужчины недолюбливали друг друга. Затем 71-летний мужчина не выдержал и ударил тростью по животу 77-летнего пенсионера. Пожилому мужчине стало плохо. Его сразу же доставили в больницу, но через пару дней пенсионер скончался. Оказалось, что у мужчины развился перитонит из-за разрыва мочевого пузыря.



— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следователем решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.



Следователи рассказали, что напавший на пенсионера мужчина был пьяным.



Корреспондент 76.ru пытался связаться с начальством Ильинского дома-интерната, но сотрудник заведения сообщила, что никого нет на месте, а потом и вовсе перестала брать трубку:

— Директор уехал в Ярославль, а заместитель ходит на территории интерната. Не могу сказать, когда он вернётся. Я была в отпуске и ничего не знаю, — рассказала женщина.

Это не первый случай убийства в доме-интернате. Ранее мы писали из-за чего убили нянечку, которая работала в закрытом интернате для умственно отсталых детей.