Ярославское УФСБ накрыло банду, наладившую торговлю оружием
В Ярославской области поймали банду, наладившую бизнес по продаже оружия. Двое жителей Данилова переделывали спортивное оружие для стрельбы огнестрельными патронами. Мужчины наладили хороший бизнес, который работал уже несколько лет.
Оружейников раскрыли.
— У обвиняемых изъяли оружие — самодельное и переделанное из стрелкового, а также значительное число боеприпасов кустарного производства, — рассказали в УФСБ по Ярославской области. — Суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.
Мужчины отправятся отбывать наказание в колонию. В совокупности они получили наказание по двум статьям: изготовление и сбыт оружия.