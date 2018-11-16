Умельцы модернизировали оружие, чтобы придать ему мощности

В Ярославской области поймали банду, наладившую бизнес по продаже оружия. Двое жителей Данилова переделывали спортивное оружие для стрельбы огнестрельными патронами. Мужчины наладили хороший бизнес, который работал уже несколько лет.

Оружейников раскрыли.

Мужчины создавали также самоделки

— У обвиняемых изъяли оружие — самодельное и переделанное из стрелкового, а также значительное число боеприпасов кустарного производства, — рассказали в УФСБ по Ярославской области. — Суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

Мужчины отправятся отбывать наказание в колонию. В совокупности они получили наказание по двум статьям: изготовление и сбыт оружия.