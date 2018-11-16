Тишины требуют жильцы новостроек

В Ярославской области хотят запретить шуметь с часу дня до двух. Такой законопроект в областную думу внёс депутат Андрей Щенников.



В законе прописано: нарушающим тишину и покой ярославцев в дневное время грозит штраф от двухсот до одной тысячи рублей. Должностные лица обязаны будут заплатить штраф от одной до десяти тысяч рублей, а юридические — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



— Законопроект доработан, но его ещё не приняли. Я надеюсь, что коллеги его одобрят. Во многих новостройках есть дети. Их укладывают днём спать, а строители продолжают в это время работать, шуметь. Хочется, чтобы хотя бы час малыши могли поспать. Также и пожилые люди: днём им тоже нужен отдых, — пояснил депутат областной думы Андрей Щенников.



Но запрет не распространяется на период официальных спортивных и культурных мероприятий и религиозных обрядов и церемоний.



В ночное время шуметь запретили давно. С нарушителей порядка могут взять от двухсот до двух тысяч рублей, с должностных лиц — от двух до двадцати тысяч рублей, а с юридических — от двадцати до ста тысяч рублей.

Вопрос тишины терзает наших законотворцев. В том году уже хотели заставить нас молчать подольше.