Мужчина попытался встать сам

Вчера вечером в Рыбинске на проспекте Генерала Батова произошло ДТП — на дороге сбили мужчину.

Всё произошло у дома № 52. Автомобиль «Пежо» наехал на пешехода. С мужчины слетела шапка, сам он рухнул на землю. На место приехали медики, спасатели, экипаж ГИБДД. О характере травм мужчины пока ничего неизвестно, но, судя по фото, с земли он попытался подняться сам.

— За рулём автомобиля тоже был мужчина. Он ехал один, без пассажиров, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.