Афиша 76.ru: отмечаем день рождения Деда Мороза, идём на концерт Басты и на шоу Stand up

Потихоньку Ярославль готовится к празднованию Нового года

Просыпайся, Ярославль! Вот и пятница настала. Немножечко поработаем и будем отдыхать. Куда сходить сегодня и в выходные — подскажем. Вот самые яркие события за эти дни в большой афише от 76.ru.

День рождения «Ауры»



С пятницы по воскресенье самый популярный торговый центр Ярославля отмечает свой день рождения. Всех желающих ждут на кулинарном шоу, где опытные повара покажут, как они круто готовят.



— Шоу «Кухня» это три дня мастер-классов от шеф-поваров «Ауры», Ярославля и главной звезды программы — российского шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева! — говорят организаторы.

Полную программу праздника вы можете посмотреть на официальной странице торгового центра.

Главный гость праздника — популярный российский повар Константин Ивлев

Где: торговый центр «Аура», ул. Победы, 41;



когда: с 16 по 18 ноября;



почём: бесплатно.



Концерт Басты в Ярославле



Уже сегодня популярный рэпер Баста выступит с сольным концертом в Ярославле.

— Умение создать атмосферу и раскачать публику на полную всегда отличали Васю Вакуленко, — говорят организаторы концерта.



Где: Арена-2000, ул. Гагарина, 15;

когда: 16 ноября в 20:00;

почём: от 1600 рублей.



Рэпер соберёт целую хоккейную арену фанатов!

Открытая лекция в библиотеке



Что мы на самом деле знаем о белогвардейском восстании 1918 года в Ярославле? Написано множество книг и статей об этом историческом событии, но до сих пор не все загадки разгаданы. Открытую лекцию «Тайны и загадки Ярославского восстания» проведёт для ярославцев кандидат исторических наук А. Васильченко, а также расскажет о своей новой книге «Ярославский мятеж».



Где: Некрасовская библиотека, ул. Свердлова, 25в;

когда: 17 ноября в 15:00;

почём: бесплатно.



Выпускной у модельного агентства



Ценителей моды и закрытых вечеринок модельное агентство GModels приглашает на свой выпускной. Вас ждут показы модных коллекций от ярославских дизайнеров, сладкий стол, стильные фотозоны и конечно же конкурсы, розыгрыши и море подарков. Успейте купить билет.

Самые красивые девушки Ярославля соберутся на одной сцене

Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4;



когда: 17 ноября в 19:00;

почём: от 300 рублей.



Мастер-классы для девушек



Хочешь быть подтянутой, научиться идеальному макияжу, узнать, как правильно следить за своим лицом и не только? Ярославских девушек приглашают на мероприятие Upgrade your day, которое точно им понравится! Два дня лекторы будут говорить на актуальные женские темы, а также проведут мастер-классы и семинары. А ещё там будут продавать разные вкусности. Главным гостем будет красавчик и финалист шоу «Замуж за Бузову» Валентин Коробков.



— Интерактивные классы будут по 60 минут, а семинары — от 30 до 60 минут. Также вас ждут конкурсы, розыгрыши призов и фотоотчёт, — рассказали организаторы.



Где: концерт-холл «Кино», Волжская набережная, 4;

когда: 17–18 ноября с 11:00 до 18:00;

почём: 1000 рублей за один день и 1500 за два дня.



День рождения Деда Мороза

Оказывается, Дед Мороз родился в ноябре

Мастерская ёлочной игрушки приглашает ярославцев вместе отметить день рождения Деда Мороза. Обещают, что будет интересно. Самые любознательные услышат новые факты о зимнем волшебнике. В программе будут волшебные игры, экскурсия по мастерской и торжественное поздравление.



Где: Мастерская игрушки, Которосльная набережная, 22/10;

когда: 18 ноября в 16:00;

почём: от 500 рублей.



Шоу Stand up в Ярославле

Популярное телешоу Stand up приезжает в Ярославль. Комик Виктор Комаров привезёт в наш город остроумные шутки и покажет уникальные выступления. Комаров умудряется устроить из сольного выступления мини-театр.



Где: клуб «Горка-Холл», Первомайский бульвар, 1;

когда: 18 ноября в 19:00;

почём: от 1000 рублей.



Концерт группы «Свидание» в Ярославле



Молодёжная группа «Свидание» в это воскресенье выступает в нашем городе со своим новым альбомом. Нежный голос солиста и чувственные тексты заставят каждого проникнуться атмосферой музыкальной инди-культуры. Также на концерте музыканты сыграют все песни со всех своих альбомов.



Берём на концерт свою вторую половинку!

Где: клуб: «Китайский лётчик Джао Да», Крестьянский проезд, 7;

когда: 18 ноября в 20:00;.

почём: от 600 рублей.