Уже решили, сколько потратят на здравоохранение в следующем году

В следующем году в Ярославле хотят построить новую поликлинику. На её строительство выделят деньги из регионального бюджета. Всего на финансирование системы здравоохранения планируют потратить более девяти миллиардов рублей. Этот проект обсудили и поддержали ярославские депутаты.



— По целевой программе развития материально-технической базы медучреждений на следующий год запланировано 422 миллиона рублей на хирургический корпус областной онкобольницы, — сообщил заместитель председателя правительства региона — директор департамента финансов Илья Баланин. — Кроме того, на строительство офиса врача общей практики в селе Новом Большесельского района мы планируем выделить 18,5 миллиона рублей. Причем в здании будет располагаться не только помещение для приема населения, но и квартира для проживания врача.



Также планируют завершить строительство корпуса областного перинатального центра и начать возводить поликлинику. Она будет находиться в микрорайоне Сокол.



— Расходы на предоставление медицинской помощи в учреждениях здравоохранения составят более 3 миллиардов 400 миллионов рублей. Предусмотрены в бюджете будущего года и расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения в размере более четырех миллиардов рублей, — отчитались в правительстве Ярославской области.



Также депутаты предложили привлечь федеральные средства. На эти деньги закупят лекарственные препараты.



В этом году сразу несколько больниц Ярославля и области привели в порядок.

