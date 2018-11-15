Управляющая компания долгое время не платила налоги

Ярославские следователи завели уголовное дело на районное ЖКХ. Руководство акционерного общества «Ярославское районное управление жилищно-коммунального хозяйства» подозревают в сокрытии шести миллионов рублей.



— С сентября по ноябрь 2016 года неустановленные лица из числа руководства организации, достоверно зная об имеющейся задолженности перед бюджетом и примененных мерах принудительного взыскания, выполняли расчеты через третьих лиц, чтобы с денег не были взысканы недоимки по налогам, — сообщили в управлении Следственного комитета по Ярославской области.



Расследование уголовного дела продолжается, и сейчас назначена судебная бухгалтерская экспертиза.

А тем временем тарифы на коммунальные услуги снова подрастут. Готовьте ваши денежки. На сколько процентов увеличится плата.