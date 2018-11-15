Приставы несколько лет не могли найти ярославну

В Ярославле молодая женщина бросила своего ребёнка и уехала в Москву искать новую жизнь. Несколько лет она не вспоминала о своём ребёнке, и её не могли найти как родственники, так и приставы. Работая неофициально официанткой в одном из заведений столицы, женщина смогла накопить крупную сумму и купила квартиру в Ярославле.



— Данный факт стал известен судебным приставам. Женщину вызвали для дачи объяснений в отдел, а на выявленное имущество наложили запрет регистрационных действий, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.



Женщина испугалась, что её привлекут к обязательным работам или посадят в тюрьму. Чудом она нашла больше 900 тысяч рублей и в течение нескольких дней выплатила алименты своей несовершеннолетней дочери.