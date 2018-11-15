Мужчина уехал в прошлую среду

В Ярославле разыскивают 36-летнего Никиту Пеплова. 7 ноября он сел за руль белой иномарки «Опель» и уехал в неизвестном направлении. Родные и близкие не представляют, где он может быть. На звонки молодой человек не отвечает.



Известно, что Никита занимается экстремальными видами спорта. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» много фотографий, как он катается на сноуборде и занимается рафтингом.



У мужчины худощавое телосложение, рост 178 сантиметров. Карие глаза и тёмно-русые волосы.

— Он был одет в темно-синюю куртку, синие брюки, черную шапку и чёрные ботинки, — сообщают поисковики отряда «Лиза Алерт».



Если вы видели Никиту Пеплова и белый «Опель-Астра» с госномером К734УМ 76, позвоните на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52, в полицию по номеру 102 либо к нам в редакцию по номеру 59-99-90.

